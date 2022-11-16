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عبّر السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، برئيس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبّر السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري،عن رفض بلاده محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحلّ الخلافات، وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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