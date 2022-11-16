وقع وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مساء اليوم الأربعاء، ات

وقع وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مساء اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، فضيلة بن حمزة، تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس جدير، ورفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.

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