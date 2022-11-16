كشف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، عبد الغني عون، أن ليبيا تحتاج إلى ما يقر

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، عبد الغني عون، أن ليبيا تحتاج إلى ما يقرب من مليار دينار (250 مليون دولار) عبر خطة ثلاثية لإعادة إحياء المشاريع الزراعية وتنفيذ خطط تنمية هذا القطاع المهم والحيوي، مشيرا إلى أن مشكلة التصحر تهدد الأمن الغذائي في ليبيا وسط الحروب المتواصلة ونقص التمويل المالي مع تغيير المناخ الذي تسبب في زيادة التصحر بالبلاد.

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