صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع بعدد من ضابطات وض

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع بعدد من ضابطات وضابطات صف الوزارة لمناقشة دورهم في المجاهرة بالأمن وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية. #ليبيا #المرصد (وزارة الداخلية)