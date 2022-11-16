عاجل

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع بعدد من ضابطات وض

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع بعدد من ضابطات وضابطات صف الوزارة لمناقشة دورهم في المجاهرة بالأمن وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية. #ليبيا #المرصد (وزارة الداخلية)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك