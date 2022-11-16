البرلمان الأوروبي🇪🇺:
– الوضع السياسي والأمني في ليبيا تدهور أكثر في 2022
– تأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى عمق الجمود السياسي والانقسام في البلاد.
– ليبيا ماتزال تفتقر إلى مؤسسات وطنية موحدة ودستور مقبول على نطاق واسع وإطار انتخابي.
– دعم الاتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات، 🗳ومراقبة وقف إطلاق النار، من أولويات المبعوث الأممي 🇺🇳عبدالله باتيلي
– على الاتحاد الأوروبي 🇪🇺 مواصلة دعم ليبيا، من خلال بعثته للمساعدة الحدودية في ليبيا، وعملية “إيريني” التابعة له.
#ليبيا_24
2022-11-17 01:31:38
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