البرلمان الأوروبي🇪🇺:

– الوضع السياسي والأمني في ليبيا تدهور أكثر في 2022

– تأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى عمق الجمود السياسي والانقسام في البلاد.

– ليبيا ماتزال تفتقر إلى مؤسسات وطنية موحدة ودستور مقبول على نطاق واسع وإطار انتخابي.

– دعم الاتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات، 🗳ومراقبة وقف إطلاق النار، من أولويات المبعوث الأممي 🇺🇳عبدالله باتيلي

– على الاتحاد الأوروبي 🇪🇺 مواصلة دعم ليبيا، من خلال بعثته للمساعدة الحدودية في ليبيا، وعملية “إيريني” التابعة له.

#ليبيا_24

2022-11-17 01:31:38

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