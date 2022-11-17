عاجل > مصدر من الرئاسي لـ #المرصد : المنفي مستاء و كان قد طلب من المنقوش عدم اس

عاجل > مصدر من الرئاسي لـ #المرصد : المنفي مستاء و كان قد طلب من المنقوش عدم استقبال وزير خارجية #اليونان في معيتيقة .

المصدر : المنفي أرسل مسؤولي المراسم و مدير مكتبه لاستقبال الوزير إلا أنهم تفاجؤوا بقدوم المنقوش مادفع الضيف للعودة أدراجه .

⚡️الوزير اليوناني نسق من البداية مع المنفي على اقتصار زيارته للرئاسي بصفته ” الممثل الأعلى للسياسة الخارجية وفق الاتفاق السياسي ” .

⚡️المنفي سيتخذ اجراءات تجاه المنقوش بعد تكرار عدم امتثالها له و لقراراته و تغيبها عمدًا عن حضور كلمته في قمة #الجزائر . #ليبيا