عاجل > وزارة الخارجية اليونانية: زيارة الوزير دندياس إلى #طرابلس أُلغيت. الخ

عاجل > وزارة الخارجية اليونانية: زيارة الوزير دندياس إلى #طرابلس أُلغيت. ⚡️الخارجية الليبية خرقت الاتفاق بشأن عدم الاجتماع معها و أن يكون الاجتماع بالرئيس المنفي فقط. ⚡️ رحلة دندياس تستمر كما مقرر لها إلى شرق #ليبيا. #المرصد (بيان)