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عاجل > وزارة الخارجية اليونانية: زيارة الوزير دندياس إلى #طرابلس أُلغيت. الخ

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > وزارة الخارجية اليونانية: زيارة الوزير دندياس إلى #طرابلس أُلغيت. ⚡️الخارجية الليبية خرقت الاتفاق بشأن عدم الاجتماع معها و أن يكون الاجتماع بالرئيس المنفي فقط. ⚡️ رحلة دندياس تستمر كما مقرر لها إلى شرق #ليبيا. #المرصد (بيان)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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