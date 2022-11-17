عاجل > وزارة الخارجية اليونانية: زيارة الوزير دندياس إلى #طرابلس أُلغيت. الخ

عاجل > وزارة الخارجية اليونانية: زيارة الوزير دندياس إلى #طرابلس أُلغيت. ⚡️الخارجية الليبية خرقت الاتفاق بشأن عدم الاجتماع معها و أن يكون الاجتماع بالرئيس المنفي فقط. ⚡️ رحلة دندياس تستمر كما مقرر لها إلى شرق #ليبيا. #المرصد (بيان)
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ليبيا مباشر
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