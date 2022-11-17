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صور | المنفي يجتمع مع جمعة القماطي رئيس حزب التغيير و عماد البناني رئيس حزب العد

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنفي يجتمع مع جمعة القماطي رئيس حزب التغيير و عماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء وممثلين عن أحزاب #ليبيا النماء و تيار يا بلادي وتحالف القوى الوطنية والجبهة الوطنية لبحث آخر المستجدات السياسية في البلاد. #المرصد (اعلام الرئاسي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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