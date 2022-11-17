عاجل > ديندياس: ستبدأ #اليونان محادثات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الحكومة الليبية التي ستتشكل بعد الانتخابات . ⚡️ على حكومة الدبيبة إلتزام واحد وهو قيادة #ليبيا إلى الانتخابات قريبا وهو ما لا تفعله. #المرصد (كلمة)