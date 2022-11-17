عاجل > المستشار عقيلة صالح يلتقي بـ #القبة نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليو

عاجل > المستشار عقيلة صالح يلتقي بـ #القبة نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني. ⚡️ تناول اللقاء آخر المستجدات والسبل الممكنة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. #ليبيا #المرصد (المتحدث)
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ليبيا مباشر
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