رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: – المجلس الرئاسي حريص على استمرار العلاقات الو

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي:

– المجلس الرئاسي حريص على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية.

– المجلس يسعى لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات، واليونان تعد في طليعة تلك الدول.

– نحرص على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.

– يجري التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته هذا اليوم إلى العاصمة طرابلس.

#ليبيا_24

2022-11-17 23:15:03

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