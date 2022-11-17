رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: – المجلس الرئاسي حريص على استمرار العلاقات الو

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي:
– المجلس الرئاسي حريص على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية.
– المجلس يسعى لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات، واليونان تعد في طليعة تلك الدول.
– نحرص على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.
– يجري التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته هذا اليوم إلى العاصمة طرابلس.
#ليبيا_24
2022-11-17 23:15:03
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