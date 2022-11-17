عاجل > المنفي : نتواصل مع خارجية #اليونان للاستيضاح عن أسباب إلغاء الوزير دند

عاجل > المنفي : نتواصل مع خارجية #اليونان للاستيضاح عن أسباب إلغاء الوزير دندياس زيارته اليوم إلى #طرابلس . ⚡️اليونان في طليعة الدول التي نحرص على استمرار العلاقات الودية معها و تعزيزها بالاحترام المتبادل. ⚡️نحرص على تجنب تعكير صفو العلاقات وسوء الفهم و الحوادث الدبلوماسية ونرفض الخطوات التصعيدية. #ليبيا #المرصد ( بيان )