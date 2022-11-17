ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع وزير العمل والتأهيل بحكو

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، عمل وزارة العمل والتأهيل، والخطوات المتخذة في الإفراجات المالية للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، في إطار خطة التنظيم الإداري للمؤسسات العامة التابعة للجهاز الإداري بالدولة بحسب مانشر الحساب الرسمي للرئاسي.

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