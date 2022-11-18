عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط : – حديث المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليب

عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط :

– حديث المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند حول إعادة تقييم بلاده لعلاقاتها مع بعض المؤسسات الليبية مكرر وغير جدي.

– لقد تكررت مثل هذه التصريحات السنوات الماضية دون تفعيل لأي من آليات الضغط التي تملكها واشنطن.

– هذا يعني باختصار غياب الإرادة السياسية لديها، وعدم احتلال الملف الليبي أولوية بأجندتها في المنطقة.

– مجلسي النواب والدولة لا يتحملان بمفردهما مسؤولية الفشل في التوصل إلى قاعدة دستورية.

– هذا تزييف للمشهد، فملتقى الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأممية أواخر عام 2020 وتشكل ثلثاه فقط من أعضاء المجلسين والباقي اختارتهم البعثة من شخصيات مستقلة أخفق أيضّا في التوافق على تلك القاعدة.

#ليبيا_24

2022-11-18 02:34:24

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