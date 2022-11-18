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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول مشروع خط نقل الطاقة السرير اجدابيا جهد 400 ك.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول مشروع خط نقل الطاقة السرير اجدابيا جهد 400 ك.ف إلى المراحل النهائية. وأوضحت الشركة، أن المشروع يتيح إمكانية نقل الطاقة من محطة السرير للشبكة العامة للكهرباء بما يساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشبكة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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