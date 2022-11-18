الباحث السياسي حافظ الغويل:

– هدف الإدارة الأميركية ينحصر في إيجاد حكومة ليبية موحدة يمكن التعامل معها، وهو ما يستبعد معه كلية الانخراط بالملف لدرجة فرض عقوبات على أجسام وشخصيات سياسية كما يلوح السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند.

– نورلاند يندد ويتوعد منذ سنوات، ولكن واشنطن ليست مستعدة لتوظف أي أداة تملكها كوسيلة عقاب لأي طرف ليبي، وبالطبع لن تتدخل عسكريًا.

– واشنطن تريد كيانًا تنفيذيًا موحدًا تستطيع التعامل معه.

– ليبيا لا تهم واشنطن إلا فيما يتعلق بقضية أمن البحر المتوسط، ومحاربة الإرهاب.

– الأميركيون يرون ليبيا بؤرة قلق، ولكنها إلى الآن لا تشكل خطرًا يذكر على مصالحهم.

– هناك ما يشبه القناعة لدى الإدارة الأميركية بأن الأوضاع في ليبيا لن تتحسن، وأن أي انتخابات سيتم التوصل إليها لن تكون نزيهة، كما أن الرئيس أو السلطة القادمة ستكرر سيناريو من سبقوها في تهميش الخصوم، ومحاولة البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.

– أميركا ترصد تحركات قوى ليبية، لا تمتلك أي رؤى أو أهداف سياسية، ولا تهتم إلا بالاستيلاء على السلطة وعوائد النفط.

#ليبيا_24

2022-11-18 13:35:33

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