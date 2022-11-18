عاجل > إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي و المحامي العام سابقًا تعليقًا على خطف العميد أبوعجيلة مسعود :
⚡️ فتح قضية لوكربي مجددًا وجعلها موضوعا لتحقيق جنائي سيدخل #ليبيا في عقود من الاستباحة لا يعلم نهايتها إلا الله .
⚡️النظام السابق تمسك بحصر مسؤولية الدولة مدنيًا عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية كأساس للتسوية .
⚡️التسوية نصت على أن أي مطالبات بعد تاريخ توقيعها توجه فقط إلى الحكومة الأمريكية.
⚡️العام الماضي راجت تصريحات لوزيرة الخارجية عن ذات الموضوع و خاطبنا الدبيبة بكتاب رسمي بالخصوص .
⚡️على كل الوطنيين والكيانات السياسية الاصطفاف بعيدًا عن الصراع السياسي لمنع فتح ملف لوكربي مجددًا . #المرصد ( تدوينة )
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