عاجل > إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي و المحامي العام سابقًا تعليقًا على خطف العميد أبوعجيلة مسعود :

⚡️ فتح قضية لوكربي مجددًا وجعلها موضوعا لتحقيق جنائي سيدخل #ليبيا في عقود من الاستباحة لا يعلم نهايتها إلا الله .

⚡️النظام السابق تمسك بحصر مسؤولية الدولة مدنيًا عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية كأساس للتسوية .

⚡️التسوية نصت على أن أي مطالبات بعد تاريخ توقيعها توجه فقط إلى الحكومة الأمريكية.

⚡️العام الماضي راجت تصريحات لوزيرة الخارجية عن ذات الموضوع و خاطبنا الدبيبة بكتاب رسمي بالخصوص .

⚡️على كل الوطنيين والكيانات السياسية الاصطفاف بعيدًا عن الصراع السياسي لمنع فتح ملف لوكربي مجددًا . #المرصد ( تدوينة )