مصرف ليبيا المركزي بنغازي : – العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عال

مصرف ليبيا المركزي بنغازي :

– العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً، ومن الصعب تزويرها.

– لاول مرة يتم التنويه عنها في الاعلام، ولا يكون هذا مبرراً الا في حالة ان عدد الاوراق المزورة تعد كثيرة و تهدد الوضع الاقتصادي، الا انه لم يتم ذكر عدد الاوراق المحرزة، حيث كان الاجدر من مركزي طرابلس تتبع مصدر هذه العملة وابلاغ الجهات الامنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن.

3- ان اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت للجميع ان مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات امنية عالية جداً بما يصعب تزويرها، والا لما تم اكتشاف ذلك بمجرد الكشف عليها.

– مركزي طرابلس لا يستقبل العملة فئة العشرون و الخمسون دينار سواءً المطبوعة في بريطانيا او روسيا فما مصدر هذه الاوراق المستلمة و هل تم تتبع مصدرها وفق سياسة المصرف المركزي المعمول بها!

5- هناك علامات أمنية اخرى لم يتطرق لها في تقرير إدارة الاصدار بطرابلس مما يبين ان هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة.

6- ان الغرض من تنويه مركزي طرابلس ليس الغرض منه تنبيه المواطنين من وجود تزوير في فئة 50 دينار بقدر ما أن الغرض منه هو تهييج الراي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.

7- في المدة القريبة الماضية تم اكتشاف اوراق نقدية من فئة 10 دينار من ضمن المبالغ التي تم استلامها من قبلنا مسبقاً من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، حيث تم ابلاغ مركزي طرابلس بذلك لتتبع مصدرها، ولا ندري اذا ما تم اتخاذ اجراءات بالخصوص مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 دينار المذكورة في تنويه مركزي طرابلس الاخير.

8- ختاماً نتنمنى ان يكون مركزي طرابلس قد اتخذ الاجراءات اللازمة بخصوص العينات المكتشفة من قبلنا مع الجهات الامنية المختصة، حيث تم ابلاغهم عنها مسبقاً، ومن جانبا سيتم مخاطبة السيد النائب العام بخصوصها وعددها 47 ورقة فئة 10 دينار.

2022-11-18 14:19:23

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