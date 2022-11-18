عاجل > ليبيا المركزي #بنغازي يرد على بيان مركزي #طرابلس بشأن عينات من عملة لفئة 50 د.ل غير مطابقة للعملة المطبوعة في #روسيا.

⚡️العملة الليبية تتمتع بمواصفات أمنية عالية جدًا و يصعب تزويرها إلا بطرق ركيكة بالنسخ الضوئي بأحبار ضعيفة .

⚡️اكتشاف العملة المزورة اعتيادي الا انه لاول مرة يعلن في الاعلام ولا يكون هذا مبرر الا في حالة الأوراق المزورة كثيرة وتهدد الوضع الاقتصادي وهذا مالم يذكر .

⚡️ كان من الأجدر تتبع مصدرها وإبلاغ الجهات الأمنية بدون خلق حالة عله في السوق تربك المواطن.

⚡️اكتشاف حالة التزوير تثبت للجميع ان مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية ما يصعب تزويرها.

⚡️على حد علمنا مركزي طرابلس لا يستقبل العملة فئة الـ 20 و الـ 50 سواء المطبوعة في #بريطانيا أو روسيا .

⚡️نتسائل عن مصدر هذه الاوراق المستلمة وهل تم تتبع مصدرها وفق سياسة المركزي المعمول بها .

⚡️هناك علامات أمنية أخرى لم يتطرق لها في تقرير إدارة الإصدار بطرابلس ما يوضح ان هناك نقص في الخبرة عن كشف العملات المزورة.

⚡️الغرض من تنويه مركزي طرابلس ليس تنبيه المواطن بقدر ما هو تهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.

⚡️مؤخرا تم اكتشاف اوراق نقدية من فئة 10 د.ل من ضمن المبالغ التي تم استلامها من قبلنا مصدرها مركزي طرابلس .

⚡️أبلغنا لتتبع مصدرها ولا نعلم اذا ماتم اتخاذ إجراءات حيالها مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 د.ل المذكورة .

⚡️ نتمنى من مركزي طرابلس اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال العملة التي أكتشفنها مع الجهات الامنية وسنخاطب النائب العام بخصوصها وعددها 47 ورقة من فئة 10 دينار. #ليبيا #المرصد (بيان)