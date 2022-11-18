صور | بعد توقف لسنوات بسبب تهالك المطار .. اعادة فتح خط طيران ( الكُفرة – معيتي

صور | بعد توقف لسنوات بسبب تهالك المطار .. اعادة فتح خط طيران ( الكُفرة – معيتيقة ) عبر أول رحلة جوية تحط بالمطار تابعة لشركة طيران العالمية . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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