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صور | بعد توقف لسنوات بسبب تهالك المطار .. اعادة فتح خط طيران ( الكُفرة – معيتي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بعد توقف لسنوات بسبب تهالك المطار .. اعادة فتح خط طيران ( الكُفرة – معيتيقة ) عبر أول رحلة جوية تحط بالمطار تابعة لشركة طيران العالمية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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