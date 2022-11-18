الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: – اتفاقيات تركيا مع حك

الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي 🇪🇺جوزيب بوريل:
– اتفاقيات تركيا 🇹🇷مع حكومتي الوفاق والدبيبة تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار.
– لا يمكن أن تترتب على الاتفاقية 🗺أية عواقب قانونية على هذه الدول.
– على الأتراك تجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي 🌍مع ضرورة امتثال كافة الدول للقانون الدولي للبحار.
– يجب التزام الجميع بمبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية.🌊
– هذا الامتثال يشمل الحقوق الناشئة عن الجزر ما يحتم على أعضاء المجتمع الدولي جميعًا العمل وفقًا لهذه المبادئ.
#ليبيا_24
2022-11-18 16:52:44
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