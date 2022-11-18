الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: – اتفاقيات تركيا مع حك

الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي 🇪🇺جوزيب بوريل:

– اتفاقيات تركيا 🇹🇷مع حكومتي الوفاق والدبيبة تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار.

– لا يمكن أن تترتب على الاتفاقية 🗺أية عواقب قانونية على هذه الدول.

– على الأتراك تجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي 🌍مع ضرورة امتثال كافة الدول للقانون الدولي للبحار.

– يجب التزام الجميع بمبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية.🌊

– هذا الامتثال يشمل الحقوق الناشئة عن الجزر ما يحتم على أعضاء المجتمع الدولي جميعًا العمل وفقًا لهذه المبادئ.

#ليبيا_24

2022-11-18 16:52:44

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