ذكرت وزارة المالية بدولة مونتينيغرو، بأنها توصلت لاتفاق مع حكومة الدبيبة، إلى تف

ذكرت وزارة المالية بدولة مونتينيغرو، بأنها توصلت لاتفاق مع حكومة الدبيبة، إلى تفاهم يفضي بدفعها لقيمة تبلغ 4 ملايين دولار تدين بها لليبيا، وتعتبر جزء من قرض تحصلت عليه يوغوسلافيا سابقا لتأمين واردات النفط، وأضافت مالية مونتينيغرو إلى أن المصرف الوطني ليوغوسلافيا وقع اتفاقية قرض مع مصرف ليبيا المركزي في يوليو 1981، على شكل شحنات نفطية بقيمة 150 مليون دولار.

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