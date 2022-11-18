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قال بيان لمصرف ليبيا المركزي في بنغازي، إن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصف

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال بيان لمصرف ليبيا المركزي في بنغازي، إن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً، ومن الصعب تزويرها، إلا أن هذا لا يمنع أن يقوم أي أحد بمحاولة التزوير باستخدام طرق ركيكة كالناسخات الضوئية والأحبار ذات الجودة الضعيفة مثلما يحدث مع أي لاوراق نقدية في مختلف أنحاء العالم.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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