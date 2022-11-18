شاركت ليبيا في اشغال المؤتمر الثالث الخاص بإنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأ

شاركت ليبيا في اشغال المؤتمر الثالث الخاص بإنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى الذي بدأت اعماله بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأكدت ليبيا دعمها لجهود إلزامية نزع أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة الى موقفها من خلال عضويتها في الاتفاقيات الدولية القائمة والمتعلقة بمنع انتشار وامتلاك وتصنيع الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.

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