وقع وزير العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة،علي العابد، مع وزير الشؤون الاجتماعية وفا

وقع وزير العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة،علي العابد، مع وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اتفاقية لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص العمل في الجهات العامة والخاصة بنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات النافذة، وذكر حساب الحكومة بأن الاتفاقية تنص على تأهيل وتدريب فئة المعاقين على مختلف المهن، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يتم إدماجها في سوق العمل.

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