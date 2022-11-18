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#انفو_المرصد : مجموعة اتفاقيات جديدة و تفعيل أخرى قديمة بين حكومة الدبيبة و #تون

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد : مجموعة اتفاقيات جديدة و تفعيل أخرى قديمة بين حكومة الدبيبة و #تونس بعد فترة من فتور العلاقات .. هل ترى النور و تجد طريقها للتنفيذ ؟ #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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