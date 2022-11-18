انفو_المرصد : مجموعة اتفاقيات جديدة و تفعيل أخرى قديمة بين حكومة الدبيبة و #تون

#انفو_المرصد : مجموعة اتفاقيات جديدة و تفعيل أخرى قديمة بين حكومة الدبيبة و #تونس بعد فترة من فتور العلاقات .. هل ترى النور و تجد طريقها للتنفيذ ؟ #ليبيا #المرصد