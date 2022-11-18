مكتب النائب العام: – حبس مسؤول سابق عن مصلحة أملاك الدولة باسم المدرسة اليوناني

مكتب النائب العام:

– حبس مسؤول سابق عن مصلحة أملاك الدولة باسم المدرسة اليونانية احتياطيا، بتهمة تعمده تحرير عقود بيع نسبت إلى الدولة زورا، ومكنت أشخاصا آخرين متعاونين معه، من الاستيلاء على 3 عقارات مملوكة للدولة في مدينة طرابلس.

– التحقيقات كشفت عن سيطرة أحد الجناة المتعاونين مع المتهم الرئيسي، على أحد العقارات الثلاثة وإبدال حاله بهدم البناء المشيد عليه؛ ومباشرة الانتفاع به.

– النيابة العامة استندت في تحقيقاتها في واقعات التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة؛ على وثائق رسمية مزورة، حررها المتهم إثر انتهاء ولايته.

#ليبيا_24

2022-11-18 23:14:42

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