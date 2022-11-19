مصادر: مجموعات مسلحة تجمع على ضرورة إنهاء “جهاز الردع”

مصادر صحفية: قادة المجموعات المسلحة المجتمعون مع خالد #المشري في قرية #البالم_سيتي بـ #جنزور أجمعوا على ضرورة إنهاء جهاز #الردع بقيادة عبد الرؤوف #كارة.

المجتمعون أكدوا أن جهاز الردع أصبح يمثل خطرًا على الجميع بما فيهم مجلس #الدولة.

المشري اتهم الردع بمنع اجتماع مجلس الدولة في #فندق_المهاري الذي يقع في نطاق سيطرتها.

آمر كتيبة ثوار #طرابلس أيوب #بوراس والقيادي بكتيبة #النواصي محمد أبو دراع المُلقب بـ”الصندوق” الفاران من طرابلس، شددا على أن العاصمة لن تنعم بالاستقرار في ظل وجود الردع بها.

بوراس و #بودراع طالبا بضرورة توحد المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية وطرابلس لإنهاء الردع.

محمود بن رجب المقرب من المشري شدد على ضرورة اخراج عناصر شورى ثوار #بنغازي الإرهابي المسجونين لدى الردع.

تأكيد بن رجب على إخراج عناصر شورى الثوار من سجون الردع جاءت بتعليمات من آمر غرفة عمليات ثوار #ليبيا شعبان هدية الملقب بـ “أبوعبيدة”. #السبق