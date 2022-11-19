قال النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم السبت، بممثل

قال النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم السبت، بممثلين عن المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، إن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وكل مايتعلق بالدولة.

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