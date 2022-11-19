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عاجل > بيان مجلس الدولة الاستشاري بشأن محاولة إحياء قضية لوكربي: نشدد بأن ملف

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > بيان مجلس الدولة الاستشاري بشأن محاولة إحياء قضية لوكربي:

⚡️نشدد بأن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب الاتفاقية الليبية الامريكية عام 2008.

⚡️نرفض إعادة فتح هذا الملف مع بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى.

⚡️نؤكد عدم التزامنا بكل مايترتب على هذا الإجراء من استحقاقات على الدولة الليبية.

⚡️ندعو مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام بالتضامن معنا لاتخاذ الاجراءات المناسبة لانهاء هذا العبث.

⚡️على الجهات الأمنية ذات الاختصاص توضيح حالة إختفاء المواطن ابوعجيلة مسعود المريمي في هذه الظروف الغامضة. #ليبيا #المرصد (بيان)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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