عاجل > إغلاق الإشارة الضوئية المطرد في الزاوية بالسواتر الترابية وسط تحشيدات مسلحة بالمنطقة. ⚡️ توتر أمني بمحيط المكان بين مجموعة تتبع محمد بحرون ” الفار ” ومجموعة السلعة بقيادة عثمان اللهب. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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