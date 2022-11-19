عاجل > إغلاق الإشارة الضوئية المطرد في الزاوية بالسواتر الترابية وسط تحشيدات مسلحة بالمنطقة. ⚡️ توتر أمني بمحيط المكان بين مجموعة تتبع محمد بحرون ” الفار ” ومجموعة السلعة بقيادة عثمان اللهب. #ليبيا #المرصد