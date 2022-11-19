عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي : – لو نظرنا للانقسام المؤسسي الذي ابتلين

عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي :

– لو نظرنا للانقسام المؤسسي الذي ابتلينا به اليوم سنرى أنّ ورائها الاجسام المحلية النواب والدولة، بإطالة أمد الأزمة،

– العامل المهم والأساسي والذي يملك الأموال والقرار هو دبيبة، الذي تولى الرئاسة وتعهد بعد الترشح ثم خالف ذلك وترشح واستخدم موارد الدولة للدعاية الانتخابية.

– الدبيبة انتهك خارطة الطريق بعقد صفقة مع الاتراك للبقاء، ثم تنازل عن حصة شركة الواحة لمحاولة مغازلة الفرنسيس، وسلم عميد في الأمن الخارجي لمحاولة مغازلة الامريكان.

– اليوم الدبيبة يقوم بالتلاعب برواتب الناس مما سبب عجز المركزي عن تحويل المرتبات.

– هذا الرجل خطر جسيم جدا على الدولة وكيانها ومقدراتها.

– الأجسام التشريعية البائسة فاسدة ومرفوضة ولكن هذا اللص أخطر مليون مرة من هذه المؤسسات.

#ليبيا_24

2022-11-19 20:52:43

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