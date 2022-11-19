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ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ، مع الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا، سب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ، مع الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا، سبل التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية، وبحسب الحساب الرسمي للكهرباء فقد تم وضع أرضية ثابتة لخطط المراحل القادمة والتي ستكون مبنية على الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة بحسب قولها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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