ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ، مع الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا، سب

ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ، مع الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا، سبل التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية، وبحسب الحساب الرسمي للكهرباء فقد تم وضع أرضية ثابتة لخطط المراحل القادمة والتي ستكون مبنية على الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة بحسب قولها.

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