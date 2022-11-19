مجلس الدولة : – نشدد بأن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية و

مجلس الدولة :

– نشدد بأن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب الاتفاقية الليبية الأمريكية عام 2008.

– نرفض إعادة فتح هذا الملف مع بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى

– نؤكد عدم التزامنا بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات على الدولة الليبية

– ندعو مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام بالتضامن معنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث

– على الجهات الأمنية ذات الاختصاص توضيح حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي في هذه الظروف الغامضة.

#ليبيا_24

2022-11-19 19:52:00

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