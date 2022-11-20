عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة : – دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتر

عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة :

– دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، لا ترغب في تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أو حتى مجرد المساس به، لكونه شخصية مقربة منهم، وبالتالي فهم يرفضون فعلياً تفاهمات الرباط.

– كلمات ممثلي تلك الدول خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول ليبيا، تشاركت في عبارات بعينها، كالتأكيد على ضرورة أن تولي الأطراف الليبية الاهتمام بإجراء الانتخابات فقط، والتغاضي عن أي مسار كتشكيل حكومة جديدة.

– الدول لم تعطي أي توضيح لكيفية إجراء الانتخابات في ظل الفوضى الراهنة، ودون وجود حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وهو ما يعني بقاء الأوضاع كما هي.

#ليبيا_24

2022-11-20 02:09:24

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