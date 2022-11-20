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صور | وقفة احتجاجية لعدد من التنسيقيات الشبابية التابعة لوزارة الشباب و عدد من ط

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة احتجاجية لعدد من التنسيقيات الشبابية التابعة لوزارة الشباب و عدد من طلبة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة لخارجية و موظفي الوزارة أمام سفارة #اليونان في #طرابلس تنديدًا بالوزير دندياس و ” مجرم الحرب حفتر ” حسب شعاراتهم . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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