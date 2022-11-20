في خطوة وطنية لاستعادة سيادة الدولة المفقودة.. يناقش أعضاء مجلس النواب غدا عملية خطف وتسليم المواطن ابوعجيلة المريمي برعاية حكومة الدبيبة لدولة أجنبية، معتبرين أنه عمل يخالف القانون والدستور.

وكان مجلس الدولة قد شدد في بيان له أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب الاتفاقية الليبية الأمريكية عام 2008.

فيما كشفت مصادر مطلعة عن تقدم رئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العايب، ببلاغ رسمي للنائب العام، بشأن واقعة اختطاف بوعجيلة، واصفا الواقعة بالعمل بالإجرامي، كونه تم بدون أي تنسيق يُذكر مع جهاز المخابرات العامة.

#ليبيا_24

2022-11-20 15:13:04

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