استدعت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، صباح اليوم سفير ليبيا لدى ا

استدعت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، صباح اليوم سفير ليبيا لدى اليونان حمد المبروك، للتشاور حول تصرّف وزير الخارجية اليوناني الذي رفض النزول من طائرته أثناء زيارته لليبيا الخميس الماضي والذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية، بحسب الحساب الرسمي للخارجية،

وطلبت المنقوش من سفير ليبيا لدى اليونان تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح هذه التصرّفات

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