عاجل

استدعت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، صباح اليوم سفير ليبيا لدى ا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

استدعت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، صباح اليوم سفير ليبيا لدى اليونان حمد المبروك، للتشاور حول تصرّف وزير الخارجية اليوناني الذي رفض النزول من طائرته أثناء زيارته لليبيا الخميس الماضي والذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية، بحسب الحساب الرسمي للخارجية،
وطلبت المنقوش من سفير ليبيا لدى اليونان تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح هذه التصرّفات
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك