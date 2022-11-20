عبدالحميد الدبيبة يكرم أبطال ليبيا في رياضة رفع الأثقال المشاركين في البطولة الأ

عبدالحميد الدبيبة يكرم أبطال ليبيا في رياضة رفع الأثقال المشاركين في البطولة الأفريقية المنعقدة بالقاهرة المتحصلين على قلادتين ذهبيتين و7 قلائد فضية.
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ليبيا مباشر
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