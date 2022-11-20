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أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الاحد النسخة الثالثة من منتدى مرا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الاحد النسخة الثالثة من منتدى مراقبي الانتخابات، بمدينة بنغازي، والذي يشرف عليه وينفذه قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة العمليات، بمشاركة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، وذكرت المفوضية عبر موقعها الالكتروني بأن الهدف من اطلاق المنتدى هو تطوير أداء المراقبين في منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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