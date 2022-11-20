عاجل > وزارة العدل بحكومة الدبيبة : تابعنا ما يتداول على مواقع التواصل الاجتم

عاجل > وزارة العدل بحكومة الدبيبة : تابعنا ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي. ⚡️نشدد على ان الملف قد أقفل بالكامل سياسيًا و قانونياً باتفاق ليبي امريكي عام 2008 ومرسوم رئاسي من الرئيس بوش . ⚡️ هذا الموضوع لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة له . #ليبيا #المرصد (بيان)