عائلة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود : – نطالب بفك أسر المختطف بوعجيلة مسعود وإطل

عائلة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود :

– نطالب بفك أسر المختطف بوعجيلة مسعود وإطلاق سراحه فورًا والحد من هذه التجاوزات.

– سيارتان تويوتا بهما مسلحون يرتدون ملابس مدنية اقتحمتا منزلنا بمنطقة أبوسليم في طرابلس الساعة 1.30 بعد منتصف ليل يوم 16 نوفمبر 2022.

– المسلحون قاموا باختطاف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة.

– نستهجن حالة الصمت المريب من قبل السلطات الليبية إزاء ما تعرض له بوعجيلة مسعود واختطافه من منزله واختفاءه قسريًا.

– بوعجيلة تم الاعتداء عليه ولا نعلم بمكان تواجده حتى الآن تحقيقًا لأغراض سياسية ترمي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

– بعض الأطراف السياسية تحاول استغلال حالة الفوضى والانقسام السياسي من أجل إثارة ملف قضية لوكربي مجددًا.

– ملف لوكربي تم إقفاله قانونيًا وسياسيًا بموجب الاتفاقية التي وُقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا عام 2008.

– إعادة فتح قضية لوكربي قد تكون لها نتائج وخيمة علي المصالح العليا للبلاد.

– محاولات إعادة فتح لوكربي تتم من أجل الوصول إلى أهداف سياسية غير مشروعة علي حساب مصلحة الوطن والمواطن.

– نحمل السلطات الليبية المسؤولية الكاملة إزاء حالة الصمت لما تقوم به الحكومة من أفعال وممارسات غير مشروعة؛ خارج المنظومة القضائية في حال تسليمه إلى أي دولة أجنبية.

– نحمل القائمين بهذا الفعل المشين والإجرامي المسؤولية الجنائية عما يلحق سلامته الشخصية.

– بوعجيلة يعاني من أمراض مزمنة تحتاج إلى الرعاية الصحية والعلاجية.

#ليبيا_24

2022-11-21 00:21:02

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