المركز الوطني للارصاد الجوية: أجواء باردة على اغلب المناطق، ومن المتوقع حدوث تق

المركز الوطني للارصاد الجوية:

أجواء باردة على اغلب المناطق، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية يوم الغد تؤثر علي مناطق الشمال الغربي برياح جنوبية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحياناً الى (60 كم/س) مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتحول الرياح يوم الاربعاء الي غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الساحل.

و تتكاثر السحب هذا اليوم علي بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتكون الفرصة مواتية لسقوط امطار يوم الاربعاء خاصة على الجبل الأخضر قد تكون جيدة.

#ليبيا_24





2022-11-21 09:34:01

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