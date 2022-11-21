المصرف التجاري الوطني : – هناك فروقات في ميزان المراجعة المجمع بين الجانب المدي

المصرف التجاري الوطني :

– هناك فروقات في ميزان المراجعة المجمع بين الجانب المدين الأصول + المصروفات والجانب الدائن الخصوم+ الإيرادات .

– الفروقات في ميزان المراجعة تبلغ أكثر من 136 مليون ، مع ظهور مبالغ في حساب الطوارئ الاصدار 12.4 بقيمة 41 مليون والذي من المفترض أن يكون صفر .

– ظهور مبلغ على عكس طبيعته في حساب تبادل المعاملات بين الفزرع بقيمة تفوق 60 مليون والذي من المفترض أن يكون صفر وفرق بين حسابات Migration بقيمة تفوق 478 مليون والتي من المفترض أن تساوي 0 .

– يجب مراجعة الفروقات ، وتصحيح البيانات المالية حيث أنه لم يتمكن من اعداد المركز المالي لشهر أكتوبر 2022 بالصورة التي تعكس الواقع الفعلي للبيانات المالية في ظل وجود الفروقات.

#ليبيا_24

2022-11-21 11:20:05

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