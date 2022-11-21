عاجل > عائلة العميد أبوعجيلة مسعود : مسلحين مدنيين اقتحموا منزلنا ليل الخميس الم

عاجل > عائلة العميد أبوعجيلة مسعود : مسلحين مدنيين اقتحموا منزلنا ليل الخميس الماضي واقتادوه لوجهة مجهولة .

⚡️نستهجن الصمت المريب للسلطات الليبية إزاء خطف المواطن ابوعجيلة مسعود و اخفاءه قسرياً.

⚡️نحمل كل السلطات الليبية مسؤولية صمتها على الممارسات غير المشروعة التي تمارسها الحكومة خارج القضاء في حال تسليمه للخارج .

⚡️عملية الخطف تأتي تحقيقاً لاغراض سياسية هدفها الاضرار بالمصالح العليا للبلاد.

⚡️بعض الأطراف السياسية تستغل الفوضي والإنقسام من أجل إثارة ملف لوكربي مجدداً .

⚡️فتح القضية نتائجه وخيمة علي المصالح العليا للبلاد من أجل أهداف سياسية غير مشروعة.

⚡️نحمل الخاطفين المسؤولية الجنائية عن سلامته الشخصية مع معاناته من أمراض مزمنة تحتاج العلاج .

⚡️نضع هذا البيان برسم شرفاء #ليبيا والرأى العام والمؤوسسات القانونية آملين رفع الصوت لإطلاق سراحه . ( بيان ) #المرصد