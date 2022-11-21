عاجل > المشير حفتر من #سرت : مثلما نترحم دوماً على شهداء الكرامة نترحم أيضا على أبنائنا شهداء البنيان المرصوص الذين أفتدوا سرت بأرواحهم .

⚡️ بالرغم من كل المحاولات والمناورات السياسية لاخضاع الجيش الوطني الا أننا صامدون أمام كل الصغوط.

⚡️ نتمسك بمبدأ عدم خضوع الجيش لأي قيادة عليا الا التي ينتخبها الشعب مباشرة.

⚡️ القوات المسلحة تشهد تطوراً متواصلًا و بلغت حالة من الجاهزية والاستعداد لاداء واجباتها على اكمل وجه .

⚡️ الشعب مطالب بوقفة جادة بعد كل التجارب المريرة التي لم يجني منها الا خيبة الأمل وهدر الوقت والمال.

⚡️ على الشعب ان يدرك بأن الوقت حان ليضع حدًا للتجارب الفاشلة والسير في طرق مسدودة.

⚡️ على الشعب دعوة فئات المجتمع لتوحيد الصف وانقاذ #ليبيا من المخاطر التي تحيط بها وتهدد وحدتها.

⚡️علينا عدم تضييع الوقت في لعن ماضي قد ذهب بكل مزاياه و عيوبه .

⚡️علينا تضميد جراحنا وغلق كل الأبواب والثغرات في وجه الفتن بشعار يعبر عن وحدتنا وسيادتنا فوق أرضنا.

⚡️ نتطلع إلى دور فعال لسرت في الانتقال من الركود والتوتر إلى الانفراج الذي يتطلع له الليبييون .

⚡️نريد ان تكون سرت مرجعية فض النزاعات وحاضنة التحاور والتصالح بتاريخها المشرف وعراقة قبائلها ومكانتها عند الليبيين. #المرصد (كلمة)