عاجل > المشير حفتر من #سرت : مثلما نترحم دوماً على شهداء الكرامة نترحم أيضا على أبنائنا شهداء البنيان المرصوص الذين أفتدوا سرت بأرواحهم .
⚡️ بالرغم من كل المحاولات والمناورات السياسية لاخضاع الجيش الوطني الا أننا صامدون أمام كل الصغوط.
⚡️ نتمسك بمبدأ عدم خضوع الجيش لأي قيادة عليا الا التي ينتخبها الشعب مباشرة.
⚡️ القوات المسلحة تشهد تطوراً متواصلًا و بلغت حالة من الجاهزية والاستعداد لاداء واجباتها على اكمل وجه .
⚡️ الشعب مطالب بوقفة جادة بعد كل التجارب المريرة التي لم يجني منها الا خيبة الأمل وهدر الوقت والمال.
⚡️ على الشعب ان يدرك بأن الوقت حان ليضع حدًا للتجارب الفاشلة والسير في طرق مسدودة.
⚡️ على الشعب دعوة فئات المجتمع لتوحيد الصف وانقاذ #ليبيا من المخاطر التي تحيط بها وتهدد وحدتها.
⚡️علينا عدم تضييع الوقت في لعن ماضي قد ذهب بكل مزاياه و عيوبه .
⚡️علينا تضميد جراحنا وغلق كل الأبواب والثغرات في وجه الفتن بشعار يعبر عن وحدتنا وسيادتنا فوق أرضنا.
⚡️ نتطلع إلى دور فعال لسرت في الانتقال من الركود والتوتر إلى الانفراج الذي يتطلع له الليبييون .
⚡️نريد ان تكون سرت مرجعية فض النزاعات وحاضنة التحاور والتصالح بتاريخها المشرف وعراقة قبائلها ومكانتها عند الليبيين. #المرصد (كلمة)
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