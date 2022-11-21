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خبر | المبعوث الاممي باتيلي: اتفقت مع مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية #تركيا على

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | المبعوث الاممي باتيلي: اتفقت مع مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية #تركيا على أن اجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في #ليبيا وضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها. #المرصد (تغريدة)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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