خبر | المبعوث الاممي باتيلي: اتفقت مع مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية #تركيا على أن اجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في #ليبيا وضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها. #المرصد (تغريدة)