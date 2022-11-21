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صور | الفريق محمد المنفور رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة يجري زيارة تف

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الفريق محمد المنفور رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة يجري زيارة تفقدية إلى قاعدة جمال عبدالناصر في #طبرق للوقوف على سير العمل بالقاعدة ومدى جاهزيتها. #ليبيا #المرصد (التوجيه المعنوي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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