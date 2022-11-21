صور | الفريق محمد المنفور رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة يجري زيارة تف

صور | الفريق محمد المنفور رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة يجري زيارة تفقدية إلى قاعدة جمال عبدالناصر في #طبرق للوقوف على سير العمل بالقاعدة ومدى جاهزيتها. #ليبيا #المرصد (التوجيه المعنوي)