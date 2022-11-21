شرع مجلس النواب خلال جلسته اليوم الإثنين في التصويت على الصياغة النهائية لمشروع القانون الموحد للمرتبات مادةً مادة.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق”، أن المجلس سيستكمل التصويت على بقية مواد مشروع القانون في جلسة الثلاثاء، وذلك عقب تعليق جلسة اليوم التي عقدت في مقر المجلس ببنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري”.

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