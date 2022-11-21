صور | دورية أمنية في #النشيع تضبط شخص بحوزته 11 صندوق من الكحول المستوردة و 33 أ

صور | دورية أمنية في #النشيع تضبط شخص بحوزته 11 صندوق من الكحول المستوردة و 33 ألف حبة هلوسة ، كان في طريقه من #طرابلس إلى #مصراتة. #ليبيا #المرصد
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