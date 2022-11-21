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صور | دورية أمنية في #النشيع تضبط شخص بحوزته 11 صندوق من الكحول المستوردة و 33 أ

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | دورية أمنية في #النشيع تضبط شخص بحوزته 11 صندوق من الكحول المستوردة و 33 ألف حبة هلوسة ، كان في طريقه من #طرابلس إلى #مصراتة. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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